"Que les vaya bonito": César Gaviria a políticos que se van del Partido Liberal

Al interior del Partido Liberal hay molestias por cuenta de la elaboración de la lista al Congreso. Además, muchos de sus integrantes han señalado que la filosofía liberal se estaría perdiendo por cuenta de su dirección.

Por ejemplo, este viernes Horacio José Serpa, el hijo del fallecido Horacio Serpa, anunció que no se presentará al Congreso por el Partido Liberal para 2022 y que se retirará de la colectividad en la que lleva más de diez años.

“Después de tres años y medio, (…) he tomado la decisión de no aspirar al Senado para el periodo de 2022 – 2026. El Partido Liberal perdió su razón de ser, no hay comunicación con sus bases, no hay proyecto político y muchísimo menos una propuesta real al país. Lo que sí hay es maltrato permanente para los no gaviristas. Aquí sí hicieron trizas el partido”, explicó Serpa a través de un video en su cuenta de Twitter.

Otro grupo de congresistas han expresado su inconformidad con el rumbo que ha tomado el Partido Liberal por las decisiones del expresidente, como es el caso del senador Andrés Cristo, Luis Fernando Velasco y Rodrigo Villalva, quienes ya no aspirarían de nuevo al Congreso.

BLU Radio consultó al expresidente César Gaviria, director de la colectividad, sobre la salida de algunos de sus militantes y señaló: “Que les vaya bonito”.

Le puede interesar: escuche La Intérprete