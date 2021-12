"El Partido Liberal perdió su razón de ser": Horacio José Serpa no aspirará al Senado en 2022

El senador Horacio José Serpa, hijo del fallecido Horacio Serpa, no se presentará al Congreso por el Partido Liberal para 2022.

BLU Radio conoció en primicia que Serpa se reunió en la mañana de este viernes, 10 de diciembre, con César Gaviria para anunciarle su decisión.

Horacio José Serpa podría buscar pista en otros movimientos, como el de la Coalición Centro Esperanza, y, aunque no podría lanzarse al Senado por doble militancia, sí trabajaría de cara a las elecciones presidenciales.

Serpa desde hace varios meses ha expresado su inconformidad con el rumbo que ha tomado el Partido Liberal, del que también hizo parte su padre, por las decisiones del expresidente César Gaviria.

“Después de tres años y medio, (…) he tomado la decisión de no aspirar al Senado para el periodo de 2022 – 2026. El Partido Liberal perdió su razón de ser, no hay comunicación con sus bases, no hay proyecto político y muchísimo menos una propuesta real al país. Lo que sí hay es maltrato permanente para los no gaviristas. Aquí sí hicieron trizas el partido”, explicó Serpa a través de un video en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Acabo de tomar la decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República por el @PartidoLiberal. No puedo seguir aceptando las cosas como están.



Declaración: 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/0xf9XW82bk — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) December 10, 2021

Lo cierto es que Serpa es una importante pérdida para el liberalismo, que tampoco tiene candidato a la Presidencia después del ‘divorcio’ de César Gaviria y Alejandro Gaviria.

Escuche la noticia completa en Meridiano BLU: