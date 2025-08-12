¿Qué pasará con el Centro Democrático y la política colombiana tras magnicidio de Miguel Uribe?

Siguen las investigaciones y, al mismo tiempo, los homenajes de despedida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió este 11 de agosto luego de luchar dos meses en una unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde llegó tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio.

Ahora, varios sectores se preguntan qué pasará con el Centro Democrático y, en general, con la dinámica política en el país tras este magnicidio. Y es que, cabe recordar, Miguel Uribe era una de las fichas clave de este partido y uno de los que se había lanzado a la carrera por la Presidencia de cara a las elecciones del 2026.

Días antes, el escenario se había agudizado también en el Centro Democrático por la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al respecto habló el profesor de ciencia política de la Universidad EAFIT Gustavo Duncan, quien ofreció una mirada experta sobre el futuro de este sector político en Colombia.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, señaló que el desafío actual no se limita únicamente al Centro Democrático, sino que se extiende a “las circunstancias de polarización que se han ido andando” en el país.

Precisó que cada vez las brechas “son más grandes y buscar algún tipo de acercamiento por sectores moderados se hace muy difícil” ahora. Dijo que la situación es aún más tensa considerando el magnicidio de Miguel Uribe.

Sobre la condena del expresidente, Duncan criticó el proceso judicial, afirmando que “el lenguaje que usó la juez, no tanto la argumentación, sino el lenguaje, no fue adecuado” y que la petición de 12 años de cárcel era más que lo que había pedido la Fiscalía.

La derecha colombiana, de acuerdo con el profesor Duncan, puede dividirse en “sectores tradicionales y convencionales”, como el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical y, una serie de “políticos disruptivos que han ido surgiendo”.

"Yo lo que no encuentro todavía, hoy, es alguien, un líder que esté en la derecha; que logre esa capacidad de movilización de la de la opinión”, subrayó dada la falta de un líder consolidado actualmente.

Este vacío, sumado al “gran desprestigio en que cayó la clase política”, tanto de derecha como de centro e incluso, con el actual presidente Petro, de izquierda, abre “muchas oportunidades” para figuras ajenas al establecimiento, según describió.



El papel de las regiones y la tragedia del asesinato político

Aunque la discusión sobre los posibles candidatos se centra a menudo en figuras con resonancia nacional, el profesor Duncan mencionó que “hay espacio en las regiones para la derecha”.

Si bien un candidato puede surgir de las regiones, es crucial que se “haga mínimo en Bogotá porque dónde está el grueso de la votación es el grueso donde están la mayoría de las agencias del Estado, incluso los medios de comunicación".

Sobre el impacto del magnicidio de Miguel Uribe, Duncan enfatizó que, más allá de la conmoción en el país, el lamentable significado es que “no se puede hacer política sin riesgo de que lo maten”.