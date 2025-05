¿Quién será el candidato del Centro Democrático? Esto dicen Cabal, Valencia, Holguín, Uribe y Guerra

Con el inicio oficial del calendario político para las elecciones presidenciales de 2026, el partido Centro Democrático realizó su primer debate entre precandidatos presidenciales. En este encuentro moderado por el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, los cinco aspirantes —Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra— presentaron sus razones para querer liderar el partido y aspirar a la Presidencia de la República.

Paloma Valencia destacó su preparación y el deseo de transformar a Colombia. "Yo me he venido preparando, demostrando que en todo lo que hago me vuelvo buena, eficiente, porque doy resultados", afirmó. Para ella, la clave está en brindar oportunidades, fortalecer la educación, y apoyar a las mujeres cabeza de hogar.

Paola Holguín habló desde su historia personal y su compromiso con un enfoque más técnico que ideológico. "Ser presidente es un sueño desde los cuatro años", dijo. Aseguró que su propuesta se basa en la disciplina, la sensatez y el uso de datos para tomar decisiones. Además, defendió los pilares del partido: seguridad, confianza inversionista, cohesión social, austeridad estatal y diálogo ciudadano.

Andrés Guerra, con experiencia desde el nivel local y regional, ofreció una visión cercana a las regiones y al sector rural. "Este país necesita carisma, necesita un coequipero, necesita un líder, necesita un ser que sea buena persona", sostuvo. Guerra planteó la necesidad de un presidente que conozca el territorio, que una la academia, lo público y lo privado.

Miguel Uribe centró su intervención en la importancia de pensar en el futuro. "Aspiro a la presidencia de Colombia para que este país dé un salto cuántico, gigante al futuro", aseguró. Prometió reducir el tamaño del Estado, eliminar el derroche y acabar con la pobreza extrema. Habló también de su experiencia como secretario de gobierno de Bogotá y del impacto que tuvo el secuestro y asesinato de su madre, Diana Turbay.

María Fernanda Cabal apeló a la fe, la autoridad y el orden como fundamentos para el cambio. “Yo quiero regresar este país al orden y la tranquilidad que se perdieron”, afirmó. Criticó duramente al Gobierno actual y prometió combatir la impunidad, erradicar la mediocridad y defender los valores judeocristianos.

Escuche el debate aquí: