Razones por las que Jhon Jairo Roldán y Alirio Barrera deben dejar mesa directiva del Senado

Los congresistas Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) y Alirio Barrera (Centro Democrático) deberán salir de sus cargos como primer y segundo vicepresidente del Senado de la República para el periodo 2024 - 2025.

Así lo determinó el Consejo de Estado al anular las respectivas elecciones tras resolver una demanda que alegaba que no se había cumplido con la alternancia de género a la hora de elegir la mesa directiva con la llegada de Barrera y tampoco se respetó el derecho de participación de las minorías para el caso de Roldán.

Puntualmente, al revisar el proceso de elección de Jhon Jairo Roldán, el Consejo de Estado recordó que la primera vicepresidencia está reservada para partidos minoritarios y el partido Liberal no lo es.

“... en tanto ostenta 13 curules y, en consecuencia, tiene la virtud de incidir mayoritariamente en las decisiones que se adopten en el Senado de la República esto, en comparación, por ejemplo, con las que obtuvieron un escaño. En efecto, los liberales son la tercera fuerza política con representación significativa en la corporación pública referenciada”, es uno de los argumentos que respalda la decisión.

Y aunque en su defensa Roldán aseguró que no podía cumplir la norma anteriormente mencionada por que ante la Secretaría del Senado no se presentaron postulados de otros partidos, el Consejo de Estado reseñó que sí hubo interés de los partidos MIRA y ADA. Incluso, el alto tribunal recordó que aún si hubieran acuerdos políticos, no se podía ir en contra de la Constitución.

Por otra parte, en la elección de Barrera, el alto tribunal encontró que no se cumplió la medida de alternancia de género que a su vez busca cumplir la equidad de género. Ante esto, se debe alternar la representación en períodos sucesivos entre hombre y mujeres.

En las legislaturas anteriores, dicha posición del Senado había sido ocupada por los senadores hombres Honorio Enríquez Pinedo y Didier Lobo Chinchilla y, además, solo se postuló a Barrera cuando se contaba con mujeres congresistas para ocupar el cargo según recordó el mismo alto tribunal.

“En ese contexto resulta oportuno traer a colación que la colectividad política opositora (Centro Democrático), a la fecha de la elección objeto de estudio, contaba con la representación de cuatro senadoras de género femenino, a saber: Paola Andrea Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina, Paloma Susana Valencia Laserna y Yenny Esperanza Rozo Zambrano”, puntualizó el fallo.