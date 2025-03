Representante verde Alejandro García: “No me convence el antipetrismo de Claudia López”

La Alianza Verde atraviesa un momento crítico en su historia, con tensiones internas que podrían resultar en una división del partido.

Según el representante Alejandro García, un grupo de congresistas ha comenzado a cuestionar las decisiones tomadas por el liderazgo actual y a replantear su continuidad en el partido .

"Estamos juntos, pero no revueltos en la construcción de un partido amplio sin caudillismo", señaló García, enfatizando la necesidad de un enfoque más inclusivo y menos dependiente de liderazgo autoritario.

Habló sobre las preocupaciones con respecto al caudillismo dentro del partido , resumiendo la situación: "El interés de una candidatura presidencial comienza a decidir cómo se hacen las coaliciones, lo que pone en riesgo nuestra voluntad de crear un partido de centro."

Puntos de fricción

Un punto crítico en la discusión ha sido la percepción de que las decisiones han sido impuestas sin el suficiente diálogo.

García mencionó que las últimas semanas han evidenciado un cambio en los acuerdos iniciales, generando desconfianza entre quienes desean mantener la libertad y autonomía dentro del partido .

"Yo apelo a la sensatez de Angélica y Claudia por ende, porque si uno quiere gobernar un país uno construye consensos con el distinto, no se construye imponiendo o cambiando las reglas de juego”, dijo.

"Eso no se construye imponiendo y respetando o cambiando las reglas de juego. Uno tiene que apelar a la transparencia y a que se hagan las cosas por encima de la mesa", agregó.

"No estamos buscando un nuevo partido que se gestione como un barco de papel que quemamos bajo un interés presidencial", advierte.

Sobre Claudia López

Señaló que no le convence su antipetrismo: "no me convence cómo hoy, increíblemente llevando, haciendo control e independencia con todo el gobierno. Quizás en la única cosa que concuerdo fue en la declaración que hizo Petro de cuántas veces había sido engañado . Eso no se lo mereció un país. Necesitamos trabajar por encima de la mesa, con transparencia y con respeto por el distinto".

El futuro de la Alianza Verde se presentaría dividido en tres partes, dado que las diferencias ideológicas y las luchas de poder han llevado a un estado de incertidumbre.

Garcia considera que hay que respetar la diversidad de posturas y no permitir que el caudillismo y el autoritarismo destruyan la confianza necesaria para construir una colectividad sólida. Los paralelismos con experiencias pasadas, como la división del Polo, resaltan la gravedad de la situación actual.

Escuche aquí la entrevista: