Retiren la reforma tributaria, no sean tercos y dejen de provocar a la gente: Luis Fernando Velasco

Este sábado en Noticias de La Mañana de BLU Radio hablamos con el senador Luis Fernando Velasco sobre los cambios que le realizará el Gobierno a la reforma tributaria .

Afirmó que en "increíble" la desconexión del presidente con el país, pues no está entendiendo lo que está pasando en las calles a causa de la polémica propuesta.

No han entendido que la reforma tributaria se convirtió en un símbolo, no han entendido que todos esos muertos en Cali van a generar una reacción más fuerte entre la ciudadanía. Retiren esa reforma tributaria, no sean tercos, no sean tozudos, dejen de provocar a la gente. Dijo Velasco

Agregó que el Gobierno les está dando la razón cuando el presidente Duque inicia a modificar algunos puntos de la reforma tributaria.

"No pueden arrancar de nuevo creyendo que la gente es tonta. Al presidente le preguntaron sobre el IVA en los servicio funerarios y no sabía. No se sigan enfrentando al país", afirmó.

Velasco también dijo que si el Gobierno insiste en la reforma tributaria le pedirá a los ponentes de los partidos que presenten una proposición el próximo lunes para hundir la reforma. "Si el Gobierno no convoca a un acuerdo nacional lo puede convocar el Congreso de la República".

Este viernes el presidente Iván Duque reveló que habrá algunos cambios al texto de la reforma tributaria radicado por el Gobierno en el Congreso.

Duque aseguró que dio instrucción a MinHacienda para que, en trámite legislativo, construya un nuevo texto de la reforma tributaria.

El presidente anunció que no se ampliará la base del impuesto de renta en Colombia. "Las personas que no pagan el impuesto de renta, no lo van a pagar".

Además que no habrá IVA a la gasolina o bienes y servicios como estaba contemplado en el texto inicial de la reforma tributaria.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: