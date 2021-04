Cambios en la tributaria: no ampliarán base de impuesto de renta y no habrá IVA a la gasolina

En el programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque reveló que habrá algunos cambios al texto de la reforma tributaria radicado por el Gobierno en el Congreso.

Duque aseguró que dio instrucción a MinHacienda para que, en trámite legislativo, construya un nuevo texto de la reforma tributaria.

El presidente anunció que no se ampliará la base del impuesto de renta en Colombia. "Las personas que no pagan el impuesto de renta, no lo van a pagar".

Dijo, además, que no habrá IVA a la gasolina como estaba contemplado en el texto inicial de la reforma tributaria.

“No se busca una actitud de tener líneas rojas ni de llegar a esta discusión con arrogancias”, dijo Duque insistiendo en la necesidad de construir un nuevo texto de reforma tributaria.

"Que quede absolutamente claro que no van a haber aumentos en el IVA en bienes y servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego en el país, eso quiere decir que en materia de IVA no va haber aumento del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar" — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 30, 2021