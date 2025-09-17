Santos arremetió contra la paz total y respaldó sentencia de la JEP: "Fue un compromiso por la paz"

El expresidente Juan Manuel Santos respaldó la reciente sanción de la JEP contra siete exguerrilleros de las extintas FARC, tras encontrarlos responsables de liderar una estrategia de secuestros que acumuló más de 21.000 víctimas durante el conflicto armado.

La decisión ha sido blanco de críticas, en especial por parte de víctimas de ese grupo ilegal, quienes alegan la falta de aporte a la verdad y que no haya medidas de cárcel para los implicados; sin embargo, según Santos, esto hace parte de lo negociado y firmado en el Acuerdo de Paz en 2016.

“Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz. Y la palabra del Estado es inviolable. Fue producto de una negociación difícil pero necesaria”, agregó Santos.

Firma acuerdo de paz Foto: AFP

Varias víctimas y organizaciones han manifestado la intención de recurrir a instancias internacionales para revisar la sentencia emitida por la JEP en primera instancia.

Por su parte, Santos pidió que este debate sobre la proporcionalidad no desdibuje la importancia del Acuerdo de La Habana negando, una vez más, que haya sido para entregarle el país a los grupos ilegales.

“Se nos olvida de dónde veníamos, de una guerra a muerte, de secuestros, de extorsiones, de sangre y crueldad, de una violencia que no nos deja progresar. (...) La paz no fue un regalo, fue una negociación muy dura, con concesiones de lado y lado. Y sí, muchos colombianos sienten frustración al ver sanciones mucho menos severas a las que hubiéramos querido. Esa es la zanahoria. De eso se trata la justicia transicional para lograr la paz”, argumentó el expresidente.

Publicidad

En esa línea, el expresidente volvió a criticar el proyecto del actual Gobierno Petro, denominado paz total, señalando como el responsable del deterioro de la seguridad en el país.

Conflicto armado en Colombia Foto: AFP, referencia

“La tragedia que vivimos hoy no es producto del acuerdo de paz. Todo lo contrario, es producto de su falta de implementación a fondo. En eso el Estado ha fallado. A unos les dio miedo que funcionara y decidieron reeditar la guerra. Y a otros que aparentemente creían en la paz, solo les servía la suya. Más grande, más pomposa, una supuesta paz total”, dijo Santos.

Para el exmandatario, esta situación es una de las razones por las que Estados Unidos desertifica con condiciones a Colombia.

Publicidad

“Respetemos la decisión de la JEP. Es tardía, sí. Incompleta para muchos, también. Pero es una clara derrota jurídica para las Farc y sobre todo una advertencia moral. La violencia no puede definir el futuro de Colombia”, puntualizó Santos.