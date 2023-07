“Se quieren valorizar”: Vargas Lleras contra César Gaviria

El exvicepresidente y cabeza de Cambio Radical Germán Vargas Lleras arremetió en la noche de este jueves contra el expresidente César Gaviria al que calificó de querer valorizarse a costa del trabajo del partido opositor.

“Frente a las versiones que ha difundido en los medios de comunicación César Gaviria, a través de su jefe de comunicaciones como usualmente ocurre, aclaro que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año. Sí nos hemos comunicado telefónicamente”, señaló Vargas en su cuenta de Twitter ante las versiones que habrían señalado de un encuentro entre Gaviria y Vargas en la tarde del miércoles, 19 de julio, con el propósito de consolidar la agenda legislativa, las mesas directivas del Congreso y la propuesta de una coalición opositora a la reformas sociales.

“Lamento mucho que mí propuesta de conformar una nueva coalición para la elección de las mesas directivas del Congreso no haya prosperado”, afirmó.

El exvicepresidente también aseguró que no se ha reunido con la presidenta del Partido de la U, Dilián Francisca Toro, y que ante el fracaso de su propuesta de coalición, está seguro que tanto la U como los liberales van a volver a la coalición de gobierno.

Frente a la pelea correspondiente a las presidencias de Cámara y Senado, Vargas sostuvo que no son más que un chantaje para negociar con el presidente Gustavo Petro.

“Nos aburrimos de que nos contacten para valorizarse frente al Gobierno, cuando todos sabemos que están negociando puestos y ministerios”, puntualizó.

