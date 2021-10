Senado aprueba la suspensión de la ley de garantías en el presupuesto

El Gobierno Nacional ganó en el Senado el pulso por la suspensión de los límites para contratación con plata pública de la Ley de Garantías Electorales.

De nada valieron las críticas de diversos sectores políticos ni de los empresarios que, a través del Consejo Gremial Nacional, habían pedido tumbar esa propuesta porque el artículo 125 logró pasar en Senado con 54 votos a favor y solamente 30 en contra.

El senador liberal Mario Alberto Castaño defendió la iniciativa y negó que se tratara de una iniciativa politiquera.

“A los gremios, que utilizan al Congreso cuando les conviene y cuando no se declaran independientes. Nosotros, los que estamos aquí no fuimos los del cartel de los pañales, nosotros tampoco fuimos los del cartel del azúcar, nosotros no somos los del cartel de la vigilancia, nosotros no fuimos los que acabamos Saludcoop, así que no se las vengan a dar de transparentes”, dijo Castaño.

Tal y como quedó el texto, se permitirán los convenios interadministrativos durante las próximas elecciones, pero estarán sujetos a un control especial de la Contraloría General de la República.

El artículo aún no ha sido estudiado por la Cámara de Representantes.

