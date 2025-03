Senadora Ríos a Petro por reforma laboral: “Archivo no obedece a intereses politiqueros”

La reforma laboral está virtualmente hundida luego de la votación en la Comisión Séptima del Senado de este martes, 11 de marzo. Al respecto habló la senadora Lorena Ríos, miembro de esa comisión y una de las que firmó ese archivo de proyecto.

Ríos, además, respondió al mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. El jefe de Estado escribió que, si se hunden las reformas que “necesitan los trabajadores y el pueblo”, habrá “una ruptura entre el Congreso y el Gobierno”.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la senadora aseguró que “hay independencia de poderes” y que la decisión de archivar la reforma no responde a intereses políticos, sino a un exhaustivo análisis técnico que se hace al respecto.

"Nosotros como legislativo, en el caso puntual de estas reformas, hemos hecho un estudio riguroso, técnico, soportado en audiencias y mesas técnicas. Es decir, la decisión que hemos tomado de presentar ponencia negativa y archivo a la reforma laboral no obedece ni a intereses polarizantes ni politiqueros, obedecen a todo un examen riguroso, técnico, económico, que evidenció que esta reforma no era viable y no solucionaba problemas de los trabajadores colombianos", enfatizó.

Predominancia femenina en la decisión

Un aspecto notable de esta votación fue la predominancia de senadoras en el grupo que decidió archivar la reforma . Ríos comentó que, por primera vez, se vio mayoría de senadoras mujeres que, en concreto, tomaron la decisión con rigurosidad.

Esto, en respuesta a los cuestionamientos sobre si en la votación influyó el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interi or y las quejas en su contra por violencia de género. En ese sentido, la senadora Ríos aseveró que no tiene nada que ver.

"Hicimos un ejercicio juicioso, un ejercicio técnico y definitivamente había unas fallas estructurales que presentaba la reforma que la volvía regresiva, inconstitucional, inconveniente y lo que siempre, por lo menos en mi caso particular, exigí que nos dieran el informe del impacto fiscal que tampoco se dio", explicó.

Impacto financiero y solicitudes de información

La senadora también destacó la falta de información sobre el impacto fiscal de la reforma laboral, que era esencial para evaluar su viabilidad.

Según indicó, se había pedido el aval fiscal desde el año pasado y no se tuvo respuesta “al día de hoy” sobre esas cifras de cómo impactaría las finanzas públicas.

“Desafortunadamente no pudimos avanzar, no se pudo. No tenemos respuesta al día de hoy”, sentenció la senadora.

Mirada hacia la reforma de la salud

Con la llegada de la reforma a la salud en pocos días, Ríos advirtió que podría ocurrir lo mismo, pues saben que vienen “las mismas fallas estructurales”.

La senadora espera que, al igual que con la reforma laboral , se haga un análisis cuidadoso y técnico antes de avanzar en estos debates y su correspondiente aprobación.

La decisión de archivar la reforma laboral fue apoyada por un bloque diverso de senadores. Ríos detalló que este grupo no se unió por ideologías , sino por un interés común: el bienestar de los colombianos.

Finalmente, ante la situación actual, Ríos enfatizó que no hubo un trasfondo político en la decisión, sino una responsabilidad hacia el país y su economía. De acuerdo con ella, las reformas eran inviables y las finanzas del Estado colombiano “no dan”.