En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Sergio Fajardo: "Mi reto no es liderar el centro, sino construir una nueva mayoría"

Sergio Fajardo: "Mi reto no es liderar el centro, sino construir una nueva mayoría"

Fajardo detalló que su propuesta es convocar a un espectro amplio de la ciudadanía, incluyendo personas de izquierda, derecha y moderadas, que comprendan la necesidad de romper la polarización.

Publicidad

Publicidad

Publicidad