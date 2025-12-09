Sergio Fajardo: "Mi reto no es liderar el centro, sino construir una nueva mayoría"

El precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció su decisión de no participar en las consultas interpartidistas programadas para el mes de marzo, señalando que su objetivo principal es llegar solo a la primera vuelta. Durante una entrevista, Fajardo explicó que el reto político actual en Colombia es romper la polarización que, según él, tiene al país "mamado" y que representa un peligro para la nación. Su estrategia no se centra en liderar el centro, sino en la construcción de una "nueva mayoría",.

Fajardo detalló que su propuesta es convocar a un espectro amplio de la ciudadanía, incluyendo personas de izquierda, derecha y moderadas, que comprendan la necesidad de romper la polarización.

Fajardo enfatizó que la polarización actual se traduce en confrontación, parálisis de la inversión, e incapacidad para resolver problemas fundamentales del país. Por ello, su enfoque está en construir la nueva mayoría para enfrentar los extremos.



Estrategia y acercamientos clave

Aunque cerró la puerta a las consultas, el precandidato se declaró abierto a "adhesiones" y apoyos, mencionó que existen formas alternativas para unirse, como las encuestas calificadas, encuestas confrontadas con diferentes firmas o paneles de discusión, que van más allá de la simple selección entre candidatos.

En cuanto a los apoyos, Fajardo reveló haber contactado a varios líderes la semana pasada, incluyendo a Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila, a quienes les explicó su estrategia.



Sobre el expresidente Uribe, Fajardo confirmó que no ha hablado con él recientemente para compartirle la decisión,. Aunque reconoció la ascendencia del expresidente en Antioquia, reiteró que su camino es seguir avanzando sin nervios, y confía en que en su departamento le irá muy bien,.

Finalmente, insistió en su convicción de que la ruta correcta es la construcción de la nueva mayoría, la cual le dará voz a la mayoría silenciosa que está cansada de la polarización, y que lo llevará a la segunda vuelta para derrotar a Iván Cepeda.

