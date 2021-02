Sergio Fajardo retornaría a la Alianza Verde el próximo lunes

El próximo lunes, la Alianza Verde tiene previsto que se formalice el ingreso de Sergio Fajardo a esta colectividad tras una serie de reuniones y contactos que han tenido con uno de los que aspira sea candidato a la Presidencia de la República. Para el ingreso han señalado desde el mismo partido que debe contar con el aval del comité nacional.

“Lo que se propuso esta semana no ha sido discutido ni siquiera en el comité nacional ampliado, además de eso, tendrá que ir después a la dirección nacional”, expresó el representante Inti Asprilla.

Una vez se permita el ingreso de Fajardo a la Alianza Verde , se definirá cómo será el mecanismo para que este pueda participar internamente de una consulta o una encuesta con los precandidatos que serán presentados en las próximas semanas.

En las últimas semanas se hablado de una coalición que estaría conformada por la Alianza Verde, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle , Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras, en la que, mediante una consulta, definirían quién será el candidato que se enfrente a la derecha y a Gustavo Petro.

Por otro lado, se ha planteado convocar a un encuentro entre Colombia Humana, liberales, Cambio Radical, Alianza Verde, UP y Polo en la que no está el Partido de los Comunes y quienes ya pidieron que los tengan en cuenta.

También ya hay movimientos de cara a las elecciones parlamentarias en las que el Centro Democrático ha ratificado los nombres de Miguel Uribe, Lorena Murcia y el general Luis Mendieta.

“Hemos llegado a unos acuerdos en los cuales el señor presidente nos da el aval para participar como Centro Democrático en las próximas elecciones para el Senado de la República”, dijo el general retirado Luis Mendieta.

Otras colectividades están evaluando nombres de personas que ya han hecho las solicitudes al partido y están a la espera del visto bueno para poder iniciar la campaña.