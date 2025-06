Sin acuerdo: solo se votaron siete artículos de la ponencia de la reforma laboral

Hacia las 6:30 de la tarde de este lunes, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, volvió nuevamente a levantar, sin mayor avance, la sesión de la Plenaria en la que se esperaba que se terminara la discusión de la reforma laboral en su cuarto debate.

La sesión se fue enredando por dos motivos: el primero, la noticia del agravamiento del estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay, quien lucha por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá; lo que llevó a que toda la bancada del Centro Democrático se retirara del recinto.

“Presidente, nosotros la bancada del Centro Democrático, atendiendo lo que ya el país empieza a conocer, que tristemente la situación de nuestro compañero es extremadamente crítica, queremos anunciarle a ustedes que vamos rumbo a la clínica, nosotros no tenemos como estar aquí a los mismos y esperemos que nos entiendan y nos comprendan”, expuso el senador Carlos Meisel.

El segundo y principal motivo de la suspensión fueron los intentos infructuosos entre los ponentes de los partidos independientes y de oposición, congresistas del Pacto Histórico y los ministros de Interior y de Trabajo, para lograr un acuerdo frente a los polémicos artículos que tiene la ponencia y que siguen siendo un punto de honor del Gobierno.

Inicialmente, la senadora verde y presidenta de la Comisión Cuarta, Angélica Lozano, manifestó que en la reunión, que duró toda la mañana del lunes, se había alcanzado un consenso frente a temas como una excepción condicionada para los microempresas en el inicio de la jornada nocturna a partir de las 7:00 de la noche, mantener el carácter especial de los contratos de los aprendices del Sena, pero con la inclusión de una prima o bonificación y hasta la eliminación de los artículos que establecen la cotización por trabajo a tiempo parcial.

Pero, a lo largo de la tarde, el presidente Gustavo Petro dio muestras de que no aceptaba dicho acuerdo, al señalar en su cuenta de X: “Un acuerdo sobre la reforma laboral con el senado, se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado le solicitamos avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder sobre lo alcanzado en Cámara”.

Esto generó el malestar del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien aseguró que el presidente de la República iba en contra de las microempresas y los sectores populares.

“Se había acordado que las microempresas tendrían una excepción mientras se legisla sobre ellas y el trino del presidente es contrario a ello, el presidente va en contravía de la economía popular. Esperamos que se recompongan los acuerdos”, dijo Cepeda.

Aun así, el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que se siguen buscando puntos de consenso: “No se trata de que el presidente haya desechado o no un acuerdo. Estamos en la evolución y en el desarrollo y en la concertación de un acuerdo en los cuales faltan unos puntos y, él tiene la última palabra. Si la Cámara fue progresiva en un avance en derechos laborales, el Senado no puede estar menos a la altura de lo que está la Cámara”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dejó claro los puntos en los que aún no hay consenso, como el carácter laboral o no de la vinculación de los aprendices del Sena, los recargos nocturnos, dominicales y festivos y, propuestas como el ‘trabajo por horas’ o la semana laboral de 4x3 son totalmente regresivas a los trabajadores.

Al final solo se lograron votar siete artículos de la ponencia, cinco de los cuales fueron aprobados y que incluyen disposiciones como los lineamientos para competencias laborales para el crecimiento verde, prescripción, formalización laboral para las manipuladoras de alimentos del PAE y la representación paritaria en las organizaciones sindicales.

Así como el artículo que establece la política pública de protección y transición laboral ante la automatización, con el fin de mitigar el impacto social y económico de la sustitución de empleos causada por el avance tecnológico.

Se eliminaron dos artículos, correspondientes al que establecía las garantías para la asociación sindical, ya que tocaba un derecho fundamental y debía ser discutido en una ley estatutaria; y el que establecía el procedimiento judicial sumario de protección de los derechos sindicales.

Se espera que antes de las 9:00 de la mañana de este martes, se logre finalmente un acuerdo en los 12 artículos restantes, pero el presidente del Congreso dejó claro que este es el último intento para sacar adelante la reforma mediante consenso; de no ser así, los artículos que sigan en disputa serán dirimidos mediante votación y en la conciliación con el texto de la Cámara de Representantes.