Soy el gallo tapado de la gente: Federico Gutiérrez afirma que no es el candidato escondido de Uribe

Federico Gutiérrez también está en la carrera por la presidencia de Colombia. El exalcalde de Medellín inició esta semana su recorrido por el país para recolectar las firmas necesarias que le permitan avalar su movimiento Creemos Colombia ante el Consejo Nacional Electoral.

Gutiérrez ha sido señalado por distintos sectores políticos de ser el ‘gallo tapado’ de Álvaro Uribe, a pesar de que el Centro Democrático tendrá su propio candidato para la presidencia.

En diálogo con El Radar de BLU Radio, el exalcalde se refirió precisamente a ese tema. “Eso es tener una discusión muy limitada. Yo no soy el gallo tapado de nadie. Yo soy el gallo de la gente, que está tirando calle y gastando suela. El país no está en las oficinas, está en la calle”, dijo Gutiérrez.

El aspirante a la presidencia señaló que con el expresidente Uribe tiene una buena relación en la que hay respeto, pero “de independencia”. Según él, hay cosas en las que está de acuerdo con el líder del Centro Democrático y otras en las que no.

“Es una relación de respeto, pero de independencia. Hay cosas con las que he estado de acuerdo y cosas con las que no. Hasta en Medellín gané y yo no he sido de estos partidos, pero respeto a la gente qué está dentro”, aseguró.

Publicidad

Además, añadió: “Cuando fui alcalde me tocó con Juan Manuel Santos de presidente y fue una relación de independencia y respeto. A mí no me interesa fortalecer un sector político afín y no afín”.

Por otro lado, Gutiérrez sí dejó claro su pensamiento sobre el líder de la izquierda Gustavo Petro. “Creo que no es lo que le conviene al país. Tengo buenas relaciones con muchos sectores, pero nunca estoy de acuerdo con el odio y la lucha de clases”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en El Radar: