El expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin sombrarla, llamó “deslenguada” a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en entrevista con Mañanas BLU dijo que el uribismo la intentó matar dos veces y por eso tuvo que salir del país.

“Si la alcaldía de Bogotá se dedicara a trabajar sería menos deslenguada en medios de comunicación”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.

En la entrevista , Claudia López respondió a la acusación que, desde redes sociales, ha hecho el exalcalde y senador Gustavo Petro , que la ha señalado de estar “girando a la derecha” por sus críticas a la Colombia Humana y las manifestaciones.

“Ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha. Eso es de sentido común. (…) Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata. Cómo es de fácil ver en la paja en el ojo ajeno y no en el propio”, expresó la alcaldesa.

Añadió que a ella la querían matar sicarios pagados por parapolíticos del uribismo y no un señor que roba relojes en la esquina.

Las declaraciones de Claudia López en Mañanas BLU desató una serie de comentarios en las redes sociales de parte de políticos del Centro Democrático.

“Que triste que Bogotá tenga como alcaldesa a una persona que estigmatice tanto como Claudia López. Pertenezco orgullosamente el uribismo y jamás nadie de mi partido ha tenido esas intenciones. Podemos ser diferentes ideológicamente, pero la muerte jamás será una opción. Jamás”, escribió la senadora Margarita Restrepo.

"No alcaldesa, no más estigmatización! Yo pertenezco al Uribismo y jamás he querido matarla ni he oído a nadie sugerirlo. Le pido respeto por nuestra colectividad que representa a millones de Colombianos. Esa es una acusación muy grave y general espero que tenga alguna prueba", escribió, por su parte, la también senador Paloma Valencia.