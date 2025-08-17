A la cárcel adulto mayor que amenazó y abusó sexualmente de niña de 14 años en Itagüí

No paran los casos de abuso sexual en Antioquia, en los que resultan afectados menores de edad, quienes incluso están siendo objeto de amenazas en medio de estos casos.

En uno de los últimos hechos conocidos, la Fiscalía General de la Nación informó que luego de hacer la inspección minuciosa del material probatorio, se logró que un juez de control de garantías enviara a la prisión a Jaime Pimienta Bustamante, de 76 años de edad, como presunto responsable acceso carnal violento agravado en contra de una menor de 14 años.

Según la investigación adelantada por las autoridades correspondientes, los hechos ocurrieron la mañana del 11 de mayo del año 2022, cuando Pimienta, al parecer, se acercó a la niña, que se dirigía hacia su colegio en Itagüí, y luego de amenazarla con una navaja, la obligó a caminar hasta una zona boscosa.

Una vez alejados de otras personas, el adulto mayor accedió carnalmente y por la fuerza a la menor de 14 años, quien le relató al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual que el hombre la amenazó con matarla y arrojarla a un basurero si contaba lo sucedido.

Además, según reveló la Fiscalía General de la Nación, durante el abuso sexual la menor habría perdido el conocimiento, por lo que el presunto agresor la abandonó desnuda en el lugar de los hechos.

Pimienta fue capturado por la Policía Nacional el pasado 11 de agosto en el barrio Trinidad de Medellín y durante las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputados.