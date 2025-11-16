En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A la cárcel dos hombres señalados de asesinar a un habitante en situación de calle en Medellín

A la cárcel dos hombres señalados de asesinar a un habitante en situación de calle en Medellín

Al parecer, los dos extranjeros atacaron al hombre mientras dormía debajo del viaducto del Metro, por lo que afrontarán la investigación judicial mientras están recluidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad