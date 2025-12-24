A última hora antioqueños ajustan preparativos para festejar la llegada del niño Jesús

La noche del 24 de Diciembre es una oportunidad para compartir en familia, como una tradición que ha pasado de generación en generación y que aún se mantiene en los hogares antioqueños. La última novena, la cena familiar y la entrega de los aguinaldos son los componentes principales de esta noche.

Cada día trae su afán y el 24 de diciembre no es la excepción, desde horas de la mañana, los antioqueños ajustan algunos detalles para compartir en familia en horas de la noche, y siempre hay una compra de último minuto que se debe hacer para llegar bien preparado a la reunión familiar.

En Blu Radio salimos a las calles de la capital antioqueña para conocer cómo se preparan los paisas para la celebración esta noche, le preguntamos a algunas personas ¿Cuales son las compras que hacen de última hora, previo a la noche buena? y esto fue lo que nos contaron.

“Se me olvidó unas cervezas y unos pasabocas”. “Estaba comprando unos pendientes que quedaron para la última comida del trabajo”. “Comprando el regalo para nuestro amigo robado, compré una botella de vino y las bolsitas de regalo”. “Un detallito, un celular para el hijo. Por eso estamos en esas carreras”.



Además, son diversas las opciones que tienen los antioqueños para festejar el 24 de diciembre, y también quisimos indagar sobre ¿cómo y con quien festejan la llegada del niño Jesús?, y eso nos contaron.

“Siempre es en familia, yo estoy con mis dos hijos, que la costumbre no se pierda”. “Vamos a tener un almuerzo con los compañeros de trabajo y vamos a hacer una integración”. “Ya está todo preparado en familia, lo normal, algo de carne”.

De acuerdo con Fenalco Antioquia, en la celebración del 24 de diciembre, entre comida, aguinaldos y compras navideñas, los antioqueños destinan aproximadamente $500.000 por persona para sus gastos. Los artículos más elegidos para regalar son, en primer lugar ropa y calzado, seguido de perfumería, belleza y cuidado personal, en tercer lugar accesorios y finalmente tecnología y juguetes.