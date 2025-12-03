En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inseguridad en Bogotá
Advertencia de Trump
Aviones A320
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Abatido alias 'Cinco', uno de los más buscados en Antioquia de las disidencias de alias 'Calarcá'

Abatido alias 'Cinco', uno de los más buscados en Antioquia de las disidencias de alias 'Calarcá'

Se trata de uno de los cabecillas del fente 36, quien murió tras fuertes combates reportados en el municipio de Angostura, norte del departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad