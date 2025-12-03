Abatido alias 'Cinco', uno de los más buscados en Antioquia de las disidencias de alias 'Calarcá'

Tras varias horas de intensos combates en zona rural del municipio de Angostura, las autoridades antioqueñas confirmaron la muerte de Javier Enrique Hernández Lopera, alias 'Cinco', cabecilla de comisión del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y uno de los hombres más buscados por la Policía Nacional.

El reporte entregado por el Ejército Nacional deja en evidencia que los combates ocurrieron en la vereda Cañaveral Alto, en donde las tropas arremetieron contras los disidentes que se retiraron de esta zona del norte antioqueño una vez se conoció la muerte de alias 'Cinco'.

El brigadier general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, entregó el reporte sobre lo ocurrido en esta zona de Antioquía e indicó que se supo que había sido un importante cabecilla del frente 36 cuando se le encontró en su poder una arma americana que no es usada por cualquier delincuente.

"Se dio una muerte en desarrollo de operaciones militares, se recuperaron dos fusiles, dos armas cortas tipo pistola y una arma corta tipo revólver. El muerto, estamos en verificación con las imágenes, con lo que tenemos, al parecer es alias 05, un cabecilla de comisión de esa estructura", detalló.



Está ofensiva militar representa un duro golpe para las disidencias de alias 'Calarcá' que perdió a un importante componente de su organigrama que se suma, por ejemplo, a la captura de Yuber Arbey Vera Vera, alias ‘Yuber Yuca', que está en poder de las autoridades a la espera que entregue información sobre el actuar criminal en Antioquia del frente 36.

Por su parte, según destacaron algunas autoridades consultadas por Blu Radio, lo que pasa con los disidentes en el Norte antioqueño es que actúan en el municipio de Anorí y luego van a refugiarse o resguardarse en el municipio de Angostura en donde también planean actos terroristas y desplazan y confinan a la comunidad, situación por la que la Fuerza Pública decidió arreciar las operaciones en este lugar del departamento.

Por ahora y a la espera de que se conozcan nuevos datos sobre la injerencia de alias 'Cinco', la Policía Judicial y otras autoridades departamentales hacen presencia en la vereda Cañaveral Alto, en donde avanzan los operativos militares para tratar de mitigar el accionar de la organización criminal al mando del temido alias 'Calarcá'.

