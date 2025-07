Afectados en Granizal pedirán en el Concejo reanudar búsqueda de desaparecidos

Afectados por tragedia en el sector de Granizal solicitarán en el Concejo de Medellín que se reanude la búsqueda de personas que aseguran siguen desaparecidas. Este lunes, en la plenaria de la corporación, también manifestarán inquietudes frente a las soluciones de vivienda.

A menos de una semana de que las autoridades anunciaran el cierre del Puesto de Mando Unificado instalado durante la tragedia en la vereda Granizal, en el municipio de Bello, hay sectores inconformes con las labores de búsqueda y la gestión de soluciones de vivienda para los damnificados.

Dichas inquietudes, aseguraron, serán trasladadas este lunes a la plenaria del Concejo de Medellín, a donde fueron invitados para hacer un balance de esta situación que dejó un saldo oficial de 27 personas fallecidas.

Julieth Arango, integrante de la Veeduría Departamental 759, la cual acompaña a varios sectores en la zona de influencia de donde ocurrió la avalancha, destacó que las labores de búsqueda solo se concentraron en un área y que presentarán evidencias de que allí hay muchas más personas sepultadas. Por ello, una de las principales solicitudes con las que acudirán a la corporación tiene que ver con la reanudación de estas labores: "Solo se centraron en un punto de la tragedia y se les olvida que eso bajó con demasiada fuerza cuatro veces, donde también arrastró techos, muebles, cuerpos hacia las partes bajas donde no han realizado una búsqueda", indicó.

Otro de los asuntos que preocupa a la comunidad, según Arango, tiene que ver con el proceso de reubicaciones y arriendos temporales, que no ofrecen soluciones de fondo. Tras cumplirse el tiempo estipulado de los subsidios, muchas familias —que incluso estaban adquiriendo sus propiedades con créditos— podrían quedar a la deriva.

"En este momento no hay unas garantías. Ellos les dicen es que les vamos a dar un millón de pesos, para que, según para ellos, es muy buena plata. Pero yo digo, cuando se ha pagado su lotecito, ha construido con créditos para no seguir pagar arriendo. Muchas familias dicen, no nos salimos de la zona de riesgo de mi casita, porque yo, ¿para dónde me voy a ir con mis hijos a rodar? A mí me dan tres meses de arrendamiento y después qué", agregó.

A la sesión del Concejo también están invitadas varias dependencias de la administración distrital, así como el DAGRD, el DAGRAN y la Alcaldía del municipio de Bello.