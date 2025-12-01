Al menos 8 personas fueron víctimas de supuesto empresario musical en Antioquia; piden justicia

En un hecho que continúa siendo investigado por las autoridades, denuncian que en varios municipios de Antioquia hay reportes de presuntas estafas por parte de un supuesto empresario que habría engañado a por lo menos ocho personas al prometerles conciertos con diferentes artistas populares, eventos que no se terminaron realizando y que causaron millonarias pérdidas para los afectados por la presunta estafa.

Blu Radio habló con Felipe Puerta, uno de los tantos afectados por el hombre que las víctimas reconocen como Jaime Hernández y quien aseguró que, tras varias semanas de conversaciones, se logró llegar a un acuerdo para supuestamente hacer un concierto con Yeison Jiménez y Hebert Vargas en el municipio de Santa Fe de Antioquia, evento que nunca sucedió y por el cual Puerta perdió 23 millones de pesos.

"El hombre empieza a cortarme la comunicación, comienza a perderse, a dejar de responder. Por eso contacto inicialmente a las personas de Hebert Vargas y me dicen que no tienen ninguna fecha con ese hombre, que no lo conocen", aseguró Puerta.

Consumada la presunta estafa, Puerta comenzó a hacer las diligencias correspondientes e interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, no obstante indicó que ya han pasado cerca de dos años y aún no ha tenido ni un solo llamado por parte del ente acusador que ya tendría en su poder al menos tres denuncias por estafa en contra Hernández. Además, Puerta aseguró que recibió amenazas del presunto estafador, por lo que también existe una denuncia en contra del supuesto empresario.



Entre las víctimas, que hasta ahora han sido identificadas, hay que mencionar que hay casos por presuntas estafas por 35 millones de pesos en Rionegro, 37 millones de pesos en El Peñol o 120 millones de pesos en un reconocido establecimiento ubicado en la vía Marinilla - El Peñol, situación que no tiene en calma a los afectados, quienes le siguen insistiendo a las autoridades para que actúen en contra de Hernández que, según conoció Blu Radio, no tiene denuncias desde el 2024.

"El día de hoy seguimos como repitiendo la misma denuncia, esperando a la gente que hay más o menos ocho víctimas que conozco, me dicen que también hay personas en el Quindío. Estamos esperando que la ley se le dé los cargos, porque no queremos que esto quede en impunidad", destacó Puerta.

De momento ninguna de las víctimas de la presunta estafa ha sido reparada económicamente por Hernández y, además, se logró establecer que en el momento de los hechos denunciados el hombre no tenía relación ni con Yeison Jiménez, ni con Hebert Vargas o otro artistas como Jessi Uribe o Luis Alfonso que también eran parte del catálogo que, al parecer, ofrecía de manera irregular para diferentes eventos en el departamento de Antioquia.

Finalmente y mientras avanzan las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía General de la Nación, también se supo que debido a los problemas asociados a Hernández varias personas llegaron hasta una vivienda del supuesto empresario y la pintaron con mensajes en donde pedían que pagara el dinero que presuntamente se habría apoderado de manera irregular tras ofrecer servicios falsos.