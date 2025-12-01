Sigue violencia contra la mujer en Antioquia: 47 % de los casos en la Línea 123 son violencia física

A propósito de que este noviembre se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, las autoridades departamentales alertaron la alta cantidad de casos que atienden, a través de la línea 123, de violencias basadas en género.

Según la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, es fundamental que la comunidad a utilizar los mecanismos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género e indicó que en lo corrido del presente año, el 47 % de los casos que ingresaron a la Línea 123 Mujer Antioquia corresponden a violencia física y el 42 % a violencia psicológica.

"Gracias a esta estrategia, durante lo corrido del año hemos atendido 10.600 emergencias relacionadas a violencias a través de la línea 123, de las cuales 306 son priorizados con riesgo crítico. Además, nuestros hogares de protección han acompañado a 130 mujeres y 186 integrantes de su grupo familiar", indicó.

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia; las alcaldías de Yalí, Yolombó, Amalfi, Segovia, Santo Domingo y Cisneros, en el Nordeste; entidades del sector justicia; autoridades civiles y organizaciones de mujeres firmaron la Alianza por la igualdad de género; se trata de la segunda de tres alianzas que se realizan en el marco de esta conmemoración. Sobre la importancia de este pacto se refirió la alcaldesa de Cisneros, Lina Correa Valencia.



"Esto nos ayuda a potenciar todo este trabajo con las mujeres que venimos realizando en nuestro municipio. En ese acompañamiento, en la educación, en la salud mental, emocional, y que también, en conjunto con la Región Nordeste de Antioquia, podamos seguir fortaleciendo todas estas alianzas en emprendimientos. También en ese liderazgo", detalló Correa.

La tercera y última firma de este año se realizará en el municipio de Caracolí el próximo 5 de diciembre. Según destacó la Gobernación durante 2015, el programa de Hogares de Protección ha acompañado a 130 mujeres y 186 integrantes de su grupo familiar que han tenido alto riesgo de violencia; y las Duplas Territoriales han realizado 3 mil 643 asesorías jurídicas y psicosociales.