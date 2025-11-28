Niño de 5 años murió al ser arrollado por mujer de nacionalidad colombo china en Medellín

Tragedia en el barrio la colinita, en Medellín. un niño de cinco años identificado como Jonathan Zapata, murió luego de ser atropellado por una camioneta que transitaba por el sector mientras el menor jugaba en la zona y cruzaba la vía.

Según testigos, el pequeño estaba con su hermanito y otros amigos cuando intentó pasar la calle en la carrera 52a con calle 13 sur. La conductora, una ciudadana colombo china, no lo vio y lo arrolló frente a varios vecinos que estaban en el sector.

Aunque la mujer permaneció en el lugar, la comunidad y la Policía subieron al niño al vehículo y lo trasladaron rápidamente a la clínica las Américas, a donde llegó sin signos vitales.

Una testigo del accidente aseguró que la conductora venía a baja velocidad, pero no alcanzó a reaccionar y solo se dio cuenta de lo ocurrido cuando ya había pasado sobre el menor de 5 años.



Con esta tragedia, ya son 87 peatones fallecidos este año en las vías de Medellín. Jonathan es el primer menor de cinco años que pierde la vida en estos siniestros en lo que va del 2025.

Los habitantes de la Colinita anunciaron que realizarán una velatón este viernes en memoria del pequeño Jonathan Zapata.