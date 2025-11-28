Capturaron a hombre que abusó sexualmente de una canadiense en zona boscosa de Medellín

En Medellín ha causado indignación y repudio el caso de una mujer de nacionalidad canadiense que, al parecer, estaba paseando en la capital de Antioquia cuando fue interceptada por un hombre que la sometió a la fuerza y la accedió carnalmente en una zona boscosa del Cerro El Volador.

La información que se entregado hasta el momento es que la mujer estaba conociendo uno de los cerros tutelares de Medellín, cuando fue sorprendida por el hombre que inmediatamente se acercó a ella y sin media palabra la comenzó a agredir físicamente hasta que la redujo por completo y la accedió sexualmente.

Sin embargo, allí no paró el aberrante caso, ya que se ha sabido que el hombre también intimidó a la mujer canadiense con un arma cortopunzante y le robó 500 mil pesos que la víctima tenía en efectivo para lugar salir huyendo del lugar con destino desconocido.

Tras ocurrido el hecho, la extranjera fue ante las autoridades e interpuso una denuncia en contra del hombre que comenzó a ser buscado de manera inmediata con la activación del Código Fucsia y con la observación de las cámaras de seguridad del sector que permitieron identificar al agresor y luego individualizarlo.



Por último, y tras cotejar el abuso sexual y el robo de dinero a la ciudadana canadiense, el hombre fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de su proceso de ahora en adelante.