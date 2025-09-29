Alcalde de Medellín pidió a EEUU mantener relación con ciudades en medio de tensión con Petro

En medio de la tensión que hay entre Colombia y Estados Unidos, en Medellín se realizó un reunión en la que el alcalde Federico Gutiérrez se sentó con el encargado de Negocios Interino de la Embajada de Estados Unidos, Jhon McNamara, para coordinar algunas ayudas internacionales.

Según destacaron desde la Alcaldía de Medellín, en el encuentro se abordaron temas como la seguridad o las oportunidades de empleo en los que el gobierno estadounidense se ofreció a ayudar con una cooperación bilateral. Sin embargo, uno de los puntos que conecta lo anteriormente dicho son las relaciones subnacionales que ha planteado Gutiérrez en varias oportunidades.

Según el mandatario local, cuando estuvo en la polémica visita a Estados Unidos habló con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien según Gutiérrez también vio viable tener una relación directa con Medellín.

Reunión entre el alcalde de Medellín y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos // Foto: Alcaldía de Medellín

"Es viable también una relación subnacional. Nosotros vemos cómo el presidente Petro ha hecho todo por romper relaciones con Estados Unidos, pero que no se lleve a Colombia por delante. Por eso para nosotros las relaciones subnacionales son tan importantes. Estados Unidos puede tener relaciones directas con ciudades como Medellín", destacó Gutiérrez.



El encuentro realizado en la capital de Antioquia y en donde también estuvieron el jefe de la Sección Económica de la Embajada de Estados Unidos, Robert Hawkins, y el director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación, Lance Hergele, fue el espacio para que se hablara de la importancia de fortalecer la lucha contra las estructuras criminales que se dedican al narcotráfico y terrorismo.

Por su parte, McNamara expresó en sus redes sociales que, “durante nuestro valioso encuentro conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses que beneficiarán a todos los colombianos y a la bella región antioqueña”.

Además, la Embajada de Estados Unidos hizo presencia en otra reunión privada en donde se sentó con AmCham Antioquia y Caldas, donde reconocieron que se habló del afianzamiento de las relaciones y los lazos entre el país norteamericano y ambos departamentos.