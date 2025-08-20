Alcalde de Medellín respondió a Petro que en la ciudad sí hay garantías para población LGBTIQ+

“En Medellín matan trans a la lata”, esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en medio de su consejo de Gobierno, donde le pidió al ministro de la igualdad, Juan Carlos Florián, organizar una marcha de la población LGBTIQ+ en la ciudad, por esta problemática. Aunque está petición la hizo como muestra de rechazo hacia la violencia contra estas personas, de entrada generó controversia.

Según Caribe Afirmativo y además datos que ratificó el ministro de la igualdad, este año ha sido el más violento para personas de la comunidad. De 52 casos de agresiones físicas, psicológicas y estructurales que se han registrado en Colombia, 23 ocurrieron en Antioquia. Y según la policía metropolitana en Medellín en lo corrido de este año son 12 homicidios de personas de la comunidad.

No obstante el alcalde Federico Gutiérrez defendió que las garantías si se están prestando tanto para esta población como para los demás habitantes, además, también afirmaron que no hay un móvil que conecte los casos sino que son hechos aislados.

"No miren, siempre, las garantías para la comunidad LGTBI, siempre y de mi parte ha sido así y lo seguiré haciendo y para cualquier ciudadano sea o no sea de la comunidad LGTBI, considérese como se quiera considerar, yo no estoy en las discusiones de odio, aquí las garantías tienen que ser para todos, para todos los ciudadanos de todas las edades, de todos los sexos, para todas las personas tienen que ser las garantías, nosotros en Medellín tenemos una lucha en contra de esa criminalidad y vamos a seguirles dando duro, los golpes no cesan", dijo el mandatario.

Aún no se conoce la fecha en la que se realizará esta marcha en la ciudad, sin embargo desde los colectivos activistas sí hay expectativa sobre la misma.

