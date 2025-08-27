Alcalde de Medellín señala como desacato incumplimiento de pagos del Gobierno nacional a la salud

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el Gobierno nacional no giró los recursos para saldar deudas con clínicas y hospitales, como lo había ordenado el Tribunal Administrativo de Antioquia. Para el mandatario esto es un desacato a la decisión judicial, lo que implicaría sanciones para los funcionarios de dos ministerios

El calendario ya marcó el fin del plazo de 30 días que tenía el Gobierno nacional y las EPS intervenidas para pagar toda la deuda que tienen con los hospitales públicos y privados, luego de una decisión que se dio en el mes de julio por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, ante la acción popular interpuesta por la Alcaldía de Medellín.

Ante la situación, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que tanto el Ministerio de Salud como el de Hacienda, así como las entidades intervenidas por la Supersalud, han incumplido con sus obligaciones y, además, con una orden judicial que este tribunal determinó, tras la acción popular radicada el 30 de mayo y admitida formalmente el 4 de junio.

"Aquí ya lo que vemos es un desacato a la justicia, porque la justicia ya le había dado la orden al gobierno nacional de pagar y de no poner en riesgo la vida de los ciudadanos, nos dio la razón. En ese sentido, acá hay un incumplimiento de una orden judicial por parte del Ministro de Salud directamente, del Ministro de Hacienda y de las EPS intervenidas por el Gobierno", dijo el mandatario.

Según dijo el mandatario, el alcance de la decisión era ponerse al día con la cartera de todos los centros asistenciales en el país. Señaló que este desacato pone en riesgo la vida de los ciudadanos y que las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento, por lo que ministros y funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones económicas e incluso arrestos.

"Puede acarrear para ellos multas económicas e inclusive arresto para ministros involucrados y para funcionarios involucrados. Pero lo que nosotros presentamos no fue solo para Medellín sino para todo el país, basta con que alcaldes y gobernadores suscriban la acción popular que nosotros pusimos para que también replique", indicó Gutiérrez.

Gutiérrez reiteró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro “acabó con el sistema de salud a propósito”, pues más del 60 % de las EPS han sido intervenidas y hoy su situación es peor, lo que ha generado saturación en servicios de urgencias y riesgos para millones de colombianos. Recordó que Medellín ha tenido que invertir cientos de miles de millones de pesos para sostener su red pública de salud, cubriendo el vacío dejado por las entidades del orden nacional, al que responsabiliza de la crisis.