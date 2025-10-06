Alcaldía de Amalfi prorrogó por tercera vez consecutiva el toque de queda nocturno

La situación de inseguridad en varios municipios de Antioquia es una de las preocupaciones latentes entre las autoridades que han optado por tomar una serie de medidas para tratar de prevenir el creciente accionar criminal de las disidencias de alias 'Calarcá', el Clan del Golfo o el ELN. Es el caso de Amalfi que recientemente prorrogó alguna medidas restrictivas en su jurisdicción.

Según destacaron desde esta localidad del Nordeste antioqueño, la reciente amenaza de explosivos en inmediaciones a la Estación de Policía hizo que se decretara un toque de queda que en las últimas horas fue renovado por tercera vez consecutiva ante las amenazas constantes de alteraciones al orden público.

La Alcaldía de Amalfi destacó que la medida irá hasta el 11 de octubre entre las 12:00 de la media noche y las 5:00 de la mañana, y también habrá restricciones para la circulación de parrilleros o el cierre de vías cercanas a la base militar del municipio y a la Estación de Policía. Además, hasta el 20 de octubre se prohibieron las aglomeraciones en el caso urbano.

Por su parte, hay que mencionar que en Amalfi las alertas también están encendidas debido a un comunicado en donde las disidencias de alias 'Calarcá' prohibieron el ingreso de personas sin autorización a los municipios de Anorí, Campamento, Angostura, Guadalupe y el mismo Amalfi, lugares en donde se han extremado las medidas de seguridad para tratar de mitigar el control territorial que planea ejecutar el grupo armado.



Ante estas alteraciones hay que mencionar que Amalfi no es el único municipio con medidas activas por la inseguridad en Antioquia, ya que la Alcaldía de Briceño también extendió el toque de queda hasta el 25 de octubre en donde habrá restricciones de movilidad para las personas desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. y, además, se prohibió el parrillero en motocicletas y el transporte de escombros.