Alcaldía de Medellín abrió contratación para culminar las obras de Biblioteca España

Alcaldía de Medellín abrió contratación para culminar las obras de Biblioteca España

Para esta etapa se destinarán más de 2.400 millones de pesos, para finalizar las adecuaciones pendientes y reabrir al público este emblemático espacio cultural que completa más de una década cerrado.

