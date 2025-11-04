Alcaldía de Medellín abrió contratación para culminar las obras de Biblioteca España

A través de la plataforma Secop II, la Administración Distrital recibirá propuestas hasta el 11 de noviembre, con el fin de seleccionar al contratista que culminará los trabajos y pondrá en funcionamiento la biblioteca ubicada en Santo Domingo Savio.

Para la finalización de las obras se destinaron más de 2.460 millones de pesos y un presupuesto adicional por parte de la Secretaría de Cultura de 4.400 millones de pesos, de los cuales ya ha ejecutado 2.400, en articulación con la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU.

El secretario de Infraestructura Física de Medellín, Jaime Andrés Naranjo, explicó que esta intervención busca garantizar que la biblioteca cumpla con los más altos estándares de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad.

“Destinamos $2.460 millones para la obra y $490 millones para la interventoría, asegurando que cada recurso se ejecute de manera eficiente y responsable. Con esta inversión buscamos no solo culminar las obras, sino también transformar los espacios en entornos seguros, accesibles y con mayores oportunidades”, puntualizó.



Esta intervención busca poner fin a una larga espera: la Biblioteca España lleva más de 10 años cerrada. La obra fue clausurada en 2015 por fallas estructurales y ha tenido múltiples retrasos e irregularidades contractuales.

El contrato inicial en el 2021 fue por 28.075 millones de pesos, sin embargo, entre 2022 y 2023, el valor terminó elevado hasta superar 45 mil millones de pesos, por lo que fue suspendido por incumplimiento y presuntos hechos de corrupción, durante la administración de Daniel Quintero. Estos casos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2024.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que tras detectar las irregularidades se establecieron nuevos requisitos para las obras y se destinaron recursos adicionales para la instalación de sistemas contra incendios, zonas seguras, rutas de evacuación, acabados, vidrieras, pintura y dotación del auditorio.

Además, se invertirán en total, más de 4.000 millones de pesos en mobiliario, libros, computadores y otros elementos necesarios para su funcionamiento.

El mandatario indicó que las Cajas 1 y 2 del complejo estarían listas en febrero de 2026 y la Caja 3, donde se encuentra el auditorio, a más tardar en mayo del mismo año.

Con este nuevo convenio, la Alcaldía de Medellín espera finalmente recuperar uno de los íconos culturales más representativos del nororiente de la ciudad.