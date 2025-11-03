En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Jaime Esteban Moreno
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcaldía de Medellín avanza en monitoreo de 20 cuencas hídricas que abastecen acueductos

Alcaldía de Medellín avanza en monitoreo de 20 cuencas hídricas que abastecen acueductos

Las autoridades en la capital de Antioquia refuerzan la vigilancia en diferentes afluentes para prevenir emergencias en la ciudad.

escombros de quebradas en medellin.jpg
Escombros en quebradas de Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

La segunda temporada de lluvias en el departamento de Antioquia ha causado estragos especialmente en el Valle de Aburrá en donde se han reportado inundaciones, daños leves en viviendas y hasta la socavación en la vía férrea del metro de Medellín, hechos que han prendido las alarmas entre las autoridades que han decidido aumentar el monitoreo en diferentes afluentes.

Uno de los puntos neurálgicos es el río Medellín que atraviesa a lo largo toda el Área Metropolitana, sin embargo, la Alcaldía de Medellín informó que también avanza en el monitoreo de 20 cuencas hídricas que surten los acueductos veredales que llevan el recursos, incluso, a algunas zonas urbanas de la ciudad.

El subsecretario de Recursos Naturales de Medellín, Esteban Jaramillo, explicó que las acciones que están llevando a cabo se hacen para proteger más de 3.000 hectáreas de bosques en 17 reservas naturales.

"Estamos realizando un monitoreo de la calidad y cantidad del agua que baja por nuestras reservas para abastecer acueductos comunitarios. La Secretaría adquiere y protege predios en las laderas de Medellín", indicó Jaramillo.

Según destacaron desde la Alcaldía de Medellín en los territorios donde se hacen las acciones de prevención es donde nacen las quebradas que posteriormente abastecen los sistemas de acueductos y que por ello las labores de vigilancia para evitar obstrucciones o afectaciones por materiales o sedimentos.

Los expertos indican que lo importante en estos casos, y para evitar dificultades en las cuencas, es verificar que las corrientes no sean interrumpidas de manera abrupta o que no existan captaciones no autorizadas o ilegales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Alcaldía de Medellín

Emergencias por lluvias

Valle de Aburrá

Publicidad

Publicidad

Publicidad