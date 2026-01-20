Alerta en hospital de Granada, Antioquia, por sobreocupación del 200% en servicio de urgencias

El panorama que vive el departamento de Antioquia en materia de salud es una preocupación latente para diferentes autoridades que ven con preocupación como la deuda a la red hospitalaria asciende a los 8 billones de pesos, generando graves irregularidades en hospitales como, por ejemplo, el del municipio de Granada.

En dicha localidad del Oriente antioqueño han lanzado una advertencia, debido a que las urgencias y la hospitalización alcanzan el 200 % de ocupación por un pico de enfermedades respiratorias que han provocado una presión que sobrepasa las capacidades municipales.

Aunque el centro hospitalario continúa prestando la atención a la población civil, piden que las personas tengan conciencia sobre lo que ocurre en el municipio y sepan si asistir o no al Hospital de Granada, eso evitando, por ejemplo, complicar la situación por gripes leves, controles médicos o trámites administrativos.

Esperan en el Oriente antioqueño que con las recomendaciones se pueda descongestionar las urgencias y la hospitalización en cuestión de días, misma situación que vive hoy por hoy el municipio de Rionegro en donde las urgencias llegan al 100 % y, por ahora, no hay camas en Unidades de Cuidados Intensivos.



La situación enciende las alarmas no solo porque ese municipio es el principal receptor de usuarios de toda la subregión sino que también hay alzas inusuales para la fecha alta por influenza, afecciones respiratorias en general y hasta accidentes de tránsito.