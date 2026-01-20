En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta en hospital de Granada, Antioquia, por sobreocupación del 200% en servicio de urgencias

Alerta en hospital de Granada, Antioquia, por sobreocupación del 200% en servicio de urgencias

En este municipio del Oriente antioqueño hay preocupación por el incremento de enfermedades respiratorias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad