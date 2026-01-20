Lluvias aumentan enfermedades respiratorias en Antioquia: vacunarán 1.8 millones de adultos mayores

Ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias a raíz de la temporada de lluvias con la que inició el 2026 en el departamento de Antioquia, la gobernación vacunará más de 1,8 millones de adultos mayores contra este tipo de enfermedades.

El año 2026 comenzó climáticamente con una temporada de lluvias que, en lo que respecta al departamento antioqueño, trajo consigo inundaciones, afectaciones en las vías y hasta una víctima mortal por el desbordamiento de una quebrada. Ahora se le suma el aumento de enfermedades respiratorias especialmente en adultos mayores.

De acuerdo con la secretaría de salud del departamento, se estima que anualmente se registran más de 290 mil hospitalizaciones de personas mayores asociadas a infecciones respiratorias vinculadas particularmente al neumococo, las cuales, al complicarse, puede convertirse en una neumonía y otras enfermedades respiratorias.

Ante este crítico panorama, La Asamblea de Antioquia aprobó el Proyecto de Ordenanza que impactará a un millón 892 mil adultos mayores del departamento, que serán inmunizados mediante esta estrategia de vacunación contra enfermedades respiratorias, así lo anunció la secretaria de salud Marta Cecilia Ramírez.



De acuerdo con la secretaria de salud Marta Cecilia Ramírez, “Es muy importante esta decisión como política pública, porque anualmente tenemos más de doscientas noventa mil hospitalizaciones de personas mayores por neumococo, y para el sistema esto le va a dar un alivio muy importante”.

Además, la secretaria señaló que, de acuerdo con los análisis epidemiológicos, se logró evidenciar que las infecciones causadas por neumococo siguen siendo la razón más relevante de hospitalización y mortalidad en las personas mayores. La vacunación contribuirá en la reducción del riesgo de complicaciones y disminución de hospitalizaciones.

De acuerdo con esta dependencia, la iniciativa fortalece el Programa Ampliado de Inmunizaciones que tiene el departamento y está prevista una inversión anual cercana a los 8 mil millones de pesos durante los próximos años. Señalan, además, que cada hospitalización de un adulto mayor asociada al neumococo tiene un costo de 12 millones de pesos para el sistema de salud.

Publicidad

Según cifras oficiales, en Antioquia la estadística de envejecimiento es de 59,1,es decir que por cada 100 menores de 15 años, existen 59 personas mayores de 65 años. Una población vulnerable a la que hay que prestar especial atención. Esto representa un reto estructural para la política pública de salud y exige fortalecer las acciones de protección dirigidas a ellos.