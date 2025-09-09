Angielly Martínez es la inspectora nombrada por MinEducación para vigilancia en la UdeA

A pesar de algunos cuestionamientos desde el departamento y el recurso de reposición radicado por la Universidad de Antioquia (UdeA), sigue avanzando el proceso de inspección y vigilancia a la institución anunciado por el Ministerio de Educación en medio de la compleja situación financiera que afronta.

Como una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno nacional, estaba la designación de un inspector in situ para vigilar permanentemente las gestiones financieras y administrativas de la institución mientras subsistan las situaciones que originaron la intervención.

Ese cargo ya tiene designación a través de una resolución del Ministerio del pasado 5 de septiembre en la que nombró a Angielly Paola Martínez Ruíz como inspectora.

Sobre Martínez se conoce que es abogada especialista en Desarrollo territorial y gestión pública y desde 2018 hasta mayo de 2025 trabajó en la Sociedad de Activos Especiales, para luego hacer parte del Ministerio de Educación como profesional especializada.

En medio de las decisiones que se conocen, hace pocos días desde Medellín el ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que trabajan en la respuesta a la reposición interpuesta por la Alma Máter.

"Estamos elaborando la respuesta, es un recurso natural en este tipo de casos que han impuesto a las medidas de inspección y vigilancia, que son naturales cuando existen este tipo de problemas financieros y que en muchos de los casos redundan en mejoras para la propia institución universitaria", aseguró Rojas.

Particularmente sobre la decisión de un inspector in situ la Universidad de Antioquia había declarado que era una medida que viola principios como el debido proceso, la motivación y proporcionalidad.

La UdeA advirtió que solo conoció 14 días después de emitida la resolución el informe técnico que se tomó como base para imponer la medida de vigilancia.