Asamblea aprobó el presupuesto de Antioquia para el 2026: serán 7,96 billones de pesos

Después de dos días de acalorados debates en la Asamblea Departamental, la Gobernación de Antioquia fue comunicada que contará con un presupuesto para el 2026 de 7,96 billones de dólares, es decir, un 16,8 % más en comparación con los recursos aprobados para la vigencia de 2025. Según se conoció, la mayoría del dinero irá al Plan Operativo Anual de Inversiones que manejará un monto cercano a los 5,4 billones de pesos.

El proyecto que fue presentado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, concentrará el 89 % de los recursos de inversión en el Programa de Alimentación Escolar, la ampliación de la red vial secundaria y terciaria, el fortalecimiento del sistema de salud pública, la reducción del déficit habitacional y la mejora en el sistema de movilidad, entre otros proyectos priorizados por la Gobernación.

El diputado Julio Restrepo aseguró que lo que se hizo desde la Administración Departamental fue presentar un proyecto en donde se atacan directamente diferentes problemáticas como la educación superior, un rubro que causó tensiones en la Asamblea de Antioquia luego de la suspensión del primer día de debates tras las arengas desde la tribuna de los estudiantes de la Universidad de Antioquia.

"Un presupuesto que se alimenta mayoritariamente con fuentes propias del Departamento, la cofinanciación por parte del Gobierno nacional es casi nula, un presupuesto que está direccionado a solucionar, digamos, las afugias más evidentes y claras en el departamento, como la educación por ejemplo", mencionó Restrepo.



Sobre el sector educativo serán casi 2,5 billones de pesos los que estarán destinados para la inversión pública del departamento que buscará fortalecer la calidad y la permanencia o los procesos de aprendizaje. Aunque no se ha conocido con exactitud los recursos para el Alma Máter, desde el recinto departamental aseguran que habrían disminuido en cerca de 10 puntos porcentuales en comparación con el 2025.

Finalmente, hay que mencionar que para la vigencia de 2026 se espera que sigan incrementando las fuentes de ingreso del departamento con 2.1 billones de pesos de transferencias corrientes que hará el Gobierno nacional o los más de 1,2 billones de pesos que entrarían a Antioquia por la venta de licores.