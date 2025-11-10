Asamblea de Antioquia rechaza cuestionamientos y sostiene rigor jurídico de candidatos a contralor

En respuesta a las críticas y cuestionamientos que han surgido en torno al proceso de elección del nuevo contralor departamental, la Asamblea de Antioquia aseguró que la terna de aspirantes al cargo para el periodo 2026-2029 fue conformada con “pleno rigor jurídico y técnico”.

Según la corporación, todo el procedimiento se ha adelantado en estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos internos, bajo los principios de transparencia, mérito y objetividad.

La entidad explicó que el proceso contó con el acompañamiento de la Universidad de Cartagena, encargada de realizar la convocatoria pública mediante un convenio interadministrativo establecido en la Resolución 246 de 2025. Dicha institución entregó un informe sobre posibles inhabilidades e incompatibilidades, documento que, junto con el análisis jurídico de los abogados de la corporación, sirvió de base para la conformación de la terna.

De acuerdo con ese análisis, los tres aspirantes con los más altos puntajes —Juan Carlos Herrera Toro, Juan Fernando Castrillón Benjumea y Laura Emilse Marulanda Tobón— cumplen los requisitos legales y no presentan inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo. La Asamblea sostuvo que no se encontraron vínculos funcionales ni territoriales que afecten la independencia del control fiscal.



El proceso continuará con una etapa de observaciones ciudadanas que irá del 6 al 12 de noviembre, periodo durante el cual se recibirán comentarios que podrán ser tenidos en cuenta para eventuales ajustes. Finalmente, la corporación reiteró que los conceptos jurídicos y técnicos del proceso estarán disponibles en su página web, insistiendo en que la elección se ha adelantado con transparencia y respaldo legal.