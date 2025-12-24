En vivo
Asesinan a un hombre dentro de una habitación de un hotel en Medellín

Asesinan a un hombre dentro de una habitación de un hotel en Medellín

Esta persona de nacionalidad venezolana recibió varios impactos con arma de fuego, que le ocasionaron la muerte en el sitio.

