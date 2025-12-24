Asesinan a un hombre dentro de una habitación de un hotel en Medellín

Un hombre venezolano fue hallado muerto con varios disparos en la cabeza en una de las habitaciones de un hotel en el centro de Medellín. El caso fue reportado a través de una llamada a la línea de atención ciudadana 123

En medio del frenético día a día que se vive en el centro de Medellín como epicentro del comercio previo a las festividades del 24 y 31 de diciembre, un hecho lamentable convocó la atención de propios y extraños en uno de los barrios que conforman este sector del Área Metropolitana.

Un hombre de 32 años de edad identificado como Gerson Mayfredi Barcenas, de nacionalidad Venezolana, fue encontrado muerto en una habitación de un hotel del centro de Medellín. Según el reporte oficial, el hallazgo se produjo tras una llamada de alerta a la línea de emergencia 123, que movilizó a las unidades policiales hasta el barrio Villa Nueva.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el fiscal asignado al caso, procedieron a realizar la inspección técnica al cadáver para recolectar material probatorio en la escena el cual presentaba múltiples heridas en su cráneo ocasionadas por arma de fuego.

Hasta el momento, las circunstancias que rodearon este homicidio, así como la identidad de los responsables, son materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes. Además, no se reportan capturas relacionadas con este suceso de manera preliminar.

Este caso se suma a los incidentes de violencia bajo estudio en el centro de la capital antioqueña, mientras Medicina Legal avanza en los peritajes correspondientes para el posterior reclamo del cuerpo por parte de sus familiares.