Asesinan a un veterinario con engaños en Santa Rosa de Osos; Gobernación ofrece recompensa

Las autoridades en Antioquia se encuentran investigando el asesinato de Niber Alejandro Avendaño Patiño, de 31 años, un reconocido veterinario que trabajaba en al menos cuatro municipios del Norte del departamento y que fue hallado sin vida en zona rural de Santa Rosa de Osos.

Al parecer, la víctima fue contactada mediante un falso servicio para luego ser asesinado.

Según el reporte conocido de manera preliminar, Avendaño llegó hasta el lugar donde fue citado, cerca de una hora del casco urbano de Santa Rosa de Osas, y allí era esperado por delincuentes que, posteriormente, le habrían exigido una extorsión que el veterinario se negó a pagar, situación que ocasionó su muerte.

El alcalde de Santa Rosa de Osos, Bernardo Molina, destacó que el hombre fue hallado por las autoridades, luego de comprobar que los asesinos intentaron secuestrar a Avendaño.

"Posteriormente, supimos que eran llamados desde una cárcel del país, y lo llamaron para que prestara un servicio en una vereda de Santa Rosa que se llama La Cejita, y ahí esos bandidos lo estaban esperando y lo asesinaron a través de una asfixia mecánica", mencionó el mandatario.

Las autoridades en esta zona de Antioquia mencionan que el veterinario habría asistido al lugar junto a otro colaborador que se logró escapar y que sería quien alertó de la situación.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones que permitan esclarecer los responsables del crimen que tiene de luto al departamento.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció en su cuenta de X una recompensa de hasta 50 millones de pesos para hallar a las personas que asesinaron al veterinario.

“Un hecho que llena de dolor a los habitantes del Norte de Antioquia. Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos, por información que nos permita dar con el paradero de los asesinos”.