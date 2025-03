Asesinaron a conductor de aplicación en Medellín: van 3 este año en el Valle de Aburrá

La víctima identificada como Yhonnaiker Sosa Sánchez, un venezolano de 27 años, fue encontrado muerto y con varios impactos de bala en su vehículo. Al parecer, uno de los pasajeros le habría disparado intempestivamente y, posteriormente, los agresores se habrían dado a la fuga.

A pesar de que la víctima fue trasladada inicialmente a la Unidad Intermedia de Belén y posteriormente al Hospital General de Medellín, falleció producto de la gravedad de sus heridas, siendo un impacto en la cabeza el detonante de su muerte.

Con este ya serían 3 los casos de conductores de aplicación asesinados y más de 70 robos de los cuales han sido objeto. César Cano, líder de la agremiación de conductores de plataforma de Medellín, ha pedido acciones contundentes a las autoridades, pues siente que la violencia ha ido en incremento durante este año.

"En este momento nos sentimos, la verdad demasiado desprotegidos, nos sentimos abandonados y nos sentimos muy preocupados, demasiado preocupados porque vemos que esto es una problemática que viene en aumento y que realmente no vemos como soluciones a corto plazo, ni vemos que se estén presentando como soluciones en ninguno de los temas. Esto de pronto a nosotros nos pone un poquito en evidencia de situaciones que no deberían de estar presentándose, que por parte de la Secretaría de Seguridad, algunas veces hemos recibido de pronto el apoyo, pero otras no", explicó el líder.

Adicionalmente, realizó una petición a las plataformas de servicio, para que se apersonen de la problemática y se sienten con los conductores a entablar soluciones prontas.

"También aprovecho para hacer un llamado a las aplicaciones, ya que hay muchas aplicaciones que nos han abierto sus puertas para sentarnos con ellos y trabajar de manera conjunta con las autoridades, pero también hay otras que se han hecho los de la vista gorda y tristemente son las aplicaciones con las que se han presentado las situaciones, entonces si hago un llamado a estas aplicaciones para que también empiecen a ponerse la manito un poquito en el corazón y si tanto les preocupa el usuario y el conductor de la plataforma, pues, que también se siente trabajar con nosotros y las autoridades para empezar a esclarecer todo este tipo de situaciones y de una u otra manera trabajar para que esta situación no se vuelvan a presentar" completó.

Por el momento, las investigaciones avanzan para dar con la captura de los responsables de este crimen.