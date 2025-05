Asesinaron a otro integrante de la población LGBTIQ+ con arma cortopunzante en Medellín

Sigue la violencia contra integrantes de la población LGBTIQ+: un miembro fue asesinado tras ser atacado varias veces con un arma cortopunzante en Medellín. Según Caribe Afirmativo, ya van más de 15 homicidios contra la población diversa en Antioquia.

Un nuevo caso de violencia enluta a la población LGBTIQ+, pues las autoridades fueron alertadas sobre el cuerpo sin vida de William David Zapata, de 29 años, un integrante de la población diversa, que fue encontrado en el sector El Raizal, con múltiples heridas en su pecho, abdomen y piernas, todas causadas por un arma cortopunzante.

Según el reporte de las autoridades, una testigo, miembro de la población diversa, declaró que Zapata fue atacado durante una riña, sin embargo, las circunstancias de lo ocurrido aún están en investigación. Jacques León, defensor de derechos humanos de la población LGBTIQ+, rechazó lo sucedido y pidió celeridad ante esta escalada violenta.

"Lamentablemente, hoy en Medellín y Antioquia nos despertamos con una nueva noticia sobre los crímenes de odio y de homofobia hacia la población LGBTIQ+. Qué tristeza que a nivel de país, Antioquia o cualquier departamento, cualquier ciudad, vaya encabezando esta cifra tan alta que sobrepasa los homicidios de odio hacia la población LGBTIQ+, años anteriores", expresó el líder.

"Exigimos celeridad y esclarecimiento de estos homicidios, y que nos ofrezcan garantías de no repetición, y que estos crímenes de odio no se queden en la impunidad... lo que queremos es garantías y derechos para blindar la población LGBTIQ+, y que estos casos no sigan quedando en impunidad", finalizó.

Este nuevo crimen pone en alerta a los defensores de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+, quienes reiteran el llamado a las autoridades para garantizar justicia y protección para todas las personas, sin importar su identidad sexual, pues recordemos que ya van 31 homicidios contra miembros de la población LGBTIQ+ en Colombia, 15 de estos han ocurrido en Antioquia.