Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinaron en Medellín a uno de los más buscados por hurto; había salido hace 8 días de prisión

Asesinaron en Medellín a uno de los más buscados por hurto; había salido hace 8 días de prisión

Por ahora, las autoridades en la capital de Antioquia han manejado el homicidio como un acto de intolerancia.

Arma de fuego.jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: agosto 08, 2025 02:02 p. m.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y otras autoridades en Medellín se encuentran investigando el homicidio de Álvaro José Soto Pacheco de 34 años, el hombre que fue capturado por un hurto cometido en septiembre del año anterior y que también estaba dentro del cartel de las personas más buscadas por hurto en la región.

Según se ha podido conocer, Soto había quedado libre hace aproximadamente una semana y señalan los familiares que había recibido una amenaza de muerte hace poco.

No obstante, esto no fue impedimento para que el hombre saliera al barrio Tejelo en la comuna Castilla en donde, al parecer, se vio involucrado en una riña.

La información preliminar indica que se vio a Soto alegando con dos hombres cuando minutos después una motocicleta se acercó al lugar y le disparó a Álvaro José en varias oportunidades. Aunque el hombre fue traslado de inmediato al Hospital Pablo Tobón Uribe, falleció antes de recibir la atención médica.

Sobre Soto hay que anotar que estuvo varias semanas en prisión luego de ser capturado por un hurto en el barrio San Germán que terminó en homicidio de la persona que iba a ser robada por Álvaro José, en una acción delictiva coordinada con la pareja sentimental del hombre. Por este hecho el 20 de octubre un juez de garantías le dio medida de detención en una cárcel, misma que fue revocada la semana pasada.

Por ahora las autoridades en la capital de Antioquia han manejado el homicidio como un acto de intolerancia, sin embargo, las investigaciones buscan determinar si detrás del asesinato hay un posible cobro de cuentas debido a su pasado criminal.

