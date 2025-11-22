Asocapitales se unió a acción popular de Medellín para sanear deudas con hospitales públicos

Luego de una mesa técnica en la que participaron 28 secretarios de Salud y más de 40 funcionarios de ciudades capitales, este grupo tomó la determinación de adherirse a la acción popular liderada por Medellín, con el fin de exigir el pago de las deudas a hospitales y clínicas, advirtiendo que estas enfrentan un colapso en la atención, derivado del incumplimiento del Gobierno nacional y de las EPS intervenidas.

El 29 de mayo, el Distrito presentó la acción popular para solicitar a la justicia medidas inmediatas que garantizaran el derecho a la salud de los ciudadanos, la cual fue admitida en el mes de julio por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual ordenó al Gobierno nacional sanear las carteras vencidas, asegurar el flujo de recursos y garantizar un acceso oportuno y eficiente para la población.

Pese a ello, el Gobierno nacional no cumplió con las medidas cautelares en el plazo de 30 días, por lo que el Distrito radicó un incidente de desacato que obligue al cumplimiento inmediato de lo ordenado, del cual aún se espera una decisión. Por lo pronto, la suma de las otras ciudades capitales esperan que sea un impulso.

"Se decidió adherir entonces a la acción popular que interpusimos en Medellín con el alcalde Federico Gutiérrez al frente el 29 de mayo. Nosotros interpusimos ya también un incidente de desacato que se encuentra en este momento en estudio por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, y que, pues, nosotros confiamos en en nuestro sistema de justicia, en el sistema legal", indicó la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado.



Por lo pronto, la Alcaldía de Medellín afirmó que utilizará todas las herramientas legales e institucionales disponibles para enfrentar la crisis como indicó López, "en el país estamos viviendo una situación muy compleja con nuestro sistema de salud, por una crisis inducida que ha hecho que los hospitales y las clínicas públicas y privadas estén en este momento en una situación financiera muy compleja por la falta de flujo de recursos y que compromete la atención integral de todos nosotros como ciudadanos",

Vale la pena mencionar que las ciudades capitales acordaron avanzar en la adhesión a la acción popular y en el estudio de una posible declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en salud, con lo que esperan que sí haya una solución al deterioro del sistema local, aumento de la presión sobre clínicas y hospitales por el riesgo de la atención de tratamientos críticos, urgencias, citas especializadas y entrega de medicamentos.