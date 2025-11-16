En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades brindan atención psicológica a tres niños huérfanos tras emergencia en Pueblorrico

Autoridades brindan atención psicológica a tres niños huérfanos tras emergencia en Pueblorrico

Mientras avanza la atención de la emergencia que dejó 70 familias afectadas y cobró la vida de tres personas en ese municipio del Suroeste antioqueño, las autoridades protegen a los menores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad