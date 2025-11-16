Autoridades brindan atención psicológica a tres niños huérfanos tras emergencia en Pueblorrico

Las fuertes lluvias que cayeron en los últimos días sobre el municipio de Pueblorico no solo generaron daños materiales en casas y vías de la zona rural, sino que cobró la vida de tres personas que fueron sepultadas por los movimientos en masa. Dos de las víctimas eran esposos, mismos que sacrificaron sus vidas para poner a salvo a sus hijos.

"Muy triste, muy triste lo que pasó. La verdad, Santa Bárbara, allá al frente, allá arriba, allá una casa se vino y mató a dos esposos, los cuales por salvar sus hijos, la casa se les vino encima y los mató a ellos. Los niños sí se salvaron", narró un habitante de la zona.

Por ahora, y después de cinco días de atención de la emergencia, los ojos de las autoridades en Antioquia se han puesto en los tres menores de edad que lograron sobrevivir a la tragedia, pero que hoy quedaron huérfanos y son atendidos por diferentes entidades departamentales.

La gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, Isabel Londoño, aseguró que se le está brindado una atención especializada a los menores en conjunto con la Comisaría de Familia y la Alcaldía de Pueblorico.



"Estamos acompañando a los niños y niñas de Pueblo Rico, a sus familiares, para que puedan tener todo un acompañamiento psicosocial, pero también la atención en crisis por el duelo y todo lo que se requiera", aseguró la funcionaria.

De momento, las autoridades locales avanzan en la atención de la emergencia invernal que deja 57 familias y 123 personas evacuadas tras los movimientos en masa reportados en varias zonas del municipio. Además, la Gobernación ha llegado con ayudas para las 71 familias que por un motivo u otro resultaron damnificadas por la tragedia.