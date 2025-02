Autoridades indagan hechos en los que casa de exalcalde de El Bagre fue atacada a tiros

Disparos contra su vivienda en la madrugada alertaron a Faber Enrique Trespalacio, exalcalde del municipio de El Bagre , en hechos que se registraron en el barrio Playa Rica de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

El exmandatario narró que estaba junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad, quienes, por fortuna, resultaron ilesos, cuando se registraron los cuatro disparos, por lo que al sitio llegaron uniformados de la Policía Nacional para verificar la situación.

Trespalacio cuenta actualmente con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), conformado por dos escoltas que estaban presentes al momento del incidente. Sobre este punto, a través de un comunicado desmintió que haya solicitado una extensión del mismo el pasado 30 de enero. El actual alcalde, Marco Trespalacio, manifestó que no tiene informes de amenazas en contra de su antecesor.

"Se escuchan a las 4:00 de la mañana unos tiros, que él vive en un segundo piso. Hicieron unos tiros como a las paredes, no sé, es lo que tengo entendido. Eso queda de donde yo vivo, a 50 metros, pero oficialmente no sé nada. Amenazas no hemos recibido aquí del informe", dijo el mandatario.

En el comunicado a la opinión pública también detalló que en su periodo como alcalde (2019-2023) fue objeto de varias amenazas y que, posterior a la salida de su cargo, ha recibido múltiples presiones políticas para evitar nuevas aspiraciones a candidaturas en el sector público. A la par, asegura, además, que hay intenciones de los grupos al margen de la ley para convertirlo en un objetivo militar.

Finalmente, denunció ser víctima de una campaña de desinformación en la que, incluso, se ha planteado que irá a la cárcel. De su gestión, lo último que se supo es que la Procuraduría le formuló pliego de cargos por incumplir la cuota de género, debido que en su gobierno no habría cumplido con la cantidad de mujeres en cargos públicos, según lo exige la ley.