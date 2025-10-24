En vivo
Antioquia

Buscan a niña de 2 años que habría sido raptada por su madre en Cañasgordas, Antioquia

Al parecer, la mujer, con antecedentes por violencia intrafamiliar, se llevó bajó engaños a la menor de edad que permanecía bajo custodia de su abuela.

Bebé.
Bebé.
AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

La Alcaldía de Cañasgordas está en alerta máxima, debido a la desaparición de la pequeñas Arisbeth Edilaine Roldán Guisao de 2 años que estaba en el proceso de restablecimiento de derechos, luego de ser víctima de violencia intrafamiliar y que fue vista por última vez el 20 de octubre en el barrio La Esperanza.

El reporte entregado por la comunidad evidencia que, al parecer, la menor de edad estaba con su madre cuando la vieron en las calles dé Cañasgordas. Sin embargo, la mujer no tenía la custodia de su hija por problemas de violencia intrafamiliar que hicieron que la pequeña de 2 años estuviera en un Hogar de Paso.

El comisario de Familia de Cañasgordas, Antonio Rodríguez, aseguró que al momento de la desaparición de Arisbeth, su custodia estaba en manos de la abuela que habría sido engañada por la madre de la menor.

"La niña ya había estado en un hogar de paso tres semanas, la abuela se comprometió a cuidarla, la mamá también se había comprometido, no era apta, pero se iba a vivir con la abuela para estar cerquita de la niña", aseguró el funcionario.

De momento, las autoridades en el departamento de Antioquia buscan sin descanso a la menor y tendrían una primera hipótesis entregada por la misma comunidad y es que una persona habría visto a la mujer y la niña abordando un bus hacia el Urabá antioqueño.

Finalmente, la Alcaldía de Cañasgordas pidió que cualquier información que se tenga sobre Arisbteh sea comunicada a los canales institucionales, ya que por los antecedentes de violencia intrafamiliar la menor de edad podría estar en riesgo.

