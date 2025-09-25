Adjudican contrato para construcción de segunda calzada de la Avenida Cañasgordas

La Gobernación del Valle, a través de la secretaría de Infraestructura, finalizó el proceso licitatorio para la construcción del proyecto de obras de mejoramiento y complementarias de la vía Cañasgordas entre el puente sobre el río Pance y la glorieta de Alfaguara.

La firma Consorcio AV Cañasgordas será la encargada de la construcción de este proyecto, de 226.000 millones de pesos, que beneficiará a más de 360 mil personas de Cali y Jamundí.

“La construcción de la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas generará alrededor de 24.000 empleos y beneficiará a 360.000 personas que transitan habitualmente en este corredor”, señaló la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La mandataria también destacó que la obra facilitará los accesos a servicios como salud y educación y fortalecerá el turismo: “En este corredor existe numerosos colegios y universidades; de igual manera se potencia el turismo hacia Jamundí y por supuesto, se impacta el desarrollo económico integral, apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cali y Jamundí y el departamento”, indicó.



Esta vía tiene contemplado en su alcance seis frentes de obra, destacando la construcción de dos puentes vehiculares, la ejecución de dos retornos, la ampliación de glorieta de Alfaguara y la iluminación de todo el corredor.

“Es importante destacar, además, que esta es una obra responsable con el medio ambiente y sostenible, dado que contará con los pasos de fauna y un manejo hidráulico adecuado en beneficio de la conservación de la cuenca del río Jamundí”, resaltó el ingeniero Ramírez.

Con este proyecto se mejorarán las condiciones de movilidad de los cerca de 4.300 vehículos que diariamente transitan por esta vía.