Trabajadores de la Gobernación del Valle donarán un día de salario a afectados por atentado

Continúa la convocatoria del sector privado del Valle del Cauca y ahora impulsado también por la gobernación y la Alcaldía de Cali, para recolectar recursos económicos y de construcción para ayudar a las familias y comerciantes afectados por el atentado terrorista del pasado jueves, en inmediaciones de la Base Aérea.

Con la campaña ‘Todos Unidos porque Cali y el Valle lo Valen’ buscan apoyar la atención a las familias y comerciantes afectados se encuentra en primera fase, que consiste en la reacción y mitigación de impactos cotidianos.

“De forma coordinada con el Comité Intergremial, las diferentes asociaciones empresariales y la ciudadanía, la Gobernación del Valle se vincula de dos formas importantes. La primera es con la donación de un día de nuestro salario a través de una Vaki, para que estos recursos sean usados de la forma más expedita en las víctimas. Y de otro lado, vamos a recoger alimentos en la Gobernación, con destino a las familias” indicó la gobernadora del Valle encargada, María Cristina Lesmes.



¿Dónde llevar ayudas para afectados por atentados en Cali?

Para el acopio de ayudas se han dispuesto varios puntos de recolección en la ciudad, como los centros comerciales Calima, Único, Chipichape, Cosmocentro, Unicentro y Palmetto Plaza, ahí los vallecaucanos podrán llevar ropa, alimentos y materiales de construcción, para beneficiar a más de 200 familias y comerciantes.

"Estamos juntándonos para apoyar a estas familias, por eso el llamado es a formar parte, con recursos ya sea en especie, monetarios para ayudar a todas estas familias que están atravesando un momento difícil", aseguró María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.