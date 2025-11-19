Capturan a tres hombres que intentaron robar un establecimiento comercial en Caldas, Antioquia

En el municipio de Caldas, Sur del Valle de Aburrá, la Policía logró la captura de tres hombres señalados de cometer un hurto calificado y agravado dentro de un establecimiento comercial que estaba en su hora de cierre. Los hombres se lanzaron de un segundo piso por huir de las autoridades y terminaron fracturados.

El general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que los hombres fueron descubiertos en plena ejecución del hurto en el establecimiento comercial y de inmediato se activó el apoyo de otras unidades.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos en su intento por escapar se lanzaron desde un segundo piso, resultando lesionados en las extremidades inferiores. Ambos recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados bajo custodia a un centro asistencial.

"Dos de ellos se lanzaron desde un segundo piso en su intento de huida, resultando con lesiones en sus extremidades inferiores, por lo que recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados bajo custodia a un centro asistencial", destacó el uniformado.



En el procedimiento se incautó un revólver y se recuperaron 47 millones de pesos, además de hallarse una segunda arma de fuego que habría sido abandonada por los delincuentes dentro del local.

La Policía destacó que la rápida reacción permitió proteger la integridad de las personas que estaban dentro del establecimiento y evitar que el dinero fuera hurtado. Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso de judicialización.