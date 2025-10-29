Paro de taxistas en Medellín causó caos vehicular en el Valle de Aburrá

Dos grandes caravanas de taxistas se movilizaron hacia el centro de Medellín: una partió desde el Sur, en Envigado, y la otra desde el sector de Macro en La 65. Esto, con la intención de llegar hasta el soterrado de Parques del Río para bloquear completamente el corredor vial.

Según destacaron los manifestantes, le estaban exigiendo a la Alcaldía de Medellín y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá que se cumplan los acuerdos pactados en el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire en la subregión antioqueña, así como mayor control a plataformas digitales y servicios informales de transporte.

Luego de comenzada la jornada, las autoridades intervinieron desviando las caravanas hacia la avenida del Ferrocarril, pero los conductores insistieron en permanecer sobre la Avenida Regional Oriental, entre calles 32 y 33, donde estuvieron durante algunas horas con un bloqueo parcial.

"Porque lo que querían era llegar al soterrado y bloquear el soterrado, permanecer ahí y perjudicar la movilidad de todo el corredor que viene del Sur hacia el Norte, haciendo tránsito por la ciudad", indicó Luis Eduardo Echeverri, secretario encargado de Movilidad de Medellín.



En un punto de la jornada, varios manifestantes detuvieron a otros taxistas que estaban prestando servicio normalmente, generando momentos de tensión y afectando la movilidad del Sur hacia el Norte de la capital antioqueña.

Las protestas de los taxistas generaron bloqueos hasta alta horas de la noche en el sector de La 30 en Medellín.